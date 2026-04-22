ضوابط جديدة من المركزي للبنوك للالتزام بقواعد تمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش

كتب : منال المصري

06:06 م 22/04/2026

أقر مجلس إدارة البنك المركزي المصري ضوابط جديدة للبنوك للالتزام بقواعد تمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.
وبحسب كتاب دوري صادر له اليوم، فإن ذلك يأتي في إطار حرص البنك المركزي على الحفاظ على استقرار وسلامة القطاع المصرفي، وفي ضوء متابعة التطورات الحالية وبهدف إرساء إطار رقابي فعال للحد من المخاطر المرتبطة بتمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.

ما هي الضوابط الجديدة؟

1- تتناول سياسات البنك الداخلية المعتمدة من مجلس الإدارة قواعد تمويل عمليات الشراء بالهامش مع مراعاة مراجعتها بشكل دوري، على أن تشمل تلك السياسات الالتزام بقرارات هيئة الرقابة المالية في هذا الشأن وأن تتضمن ما يلي:

- حد أقصى للمبلغ المخصص لتمويل عمليات الشراء بالهامش.

- حد أقصى لتمويل العميل الواحد، والعميل والأطراف المرتبطة به من المبلغ المخصص لتمويل عمليات الشراء بالهامش.

- حد أقصى لكل من الورقة المالية والتركز القطاعي من إجمالي محفظة كل عميل وفقا لمستوى المخاطر المقبول لدى البنك.

وكذلك حد أقصى للأوراق المالية المتداولة خارج مؤشر 100 EGX لا يتجاوز 10% من إجمالي محفظة كل عميل.

- الإجراءات الواجب اتباعها حال تجاوز الحدود المشار إليها بالبند السابق، على أن تتضمن الحدود التي يتم عندها إخطار العملاء لتخفيض تلك النسب سواء من خلال قيام العملاء بالسداد أو بتقديم ضمانات إضافية والمدة المسموح بها لذلك، وكذا الحدود التي يقوم عندها البنك باتخاذ إجراءات بيع الأوراق المالية وتسبيل الضمانات المقدمة.

2- توافر نظم آلية وإجراءات وضوابط لتحديد ومتابعة وإدارة كافة المخاطر المرتبطة بتلك العمليات تتضمن إعادة تقييم للأوراق المالية بشكل يومي، وبما يضمن الالتزام بالحدود المقررة بسياسة البنك وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية المشار إليهما أعلاه.

3- التأكيد على أن تكون الأوراق المالية التي يتم التعامل عليها محفوظة لدى البنك ذاته.

4- التأكيد على أن يكون التمويل بالجنيه المصري وأن يقتصر التعامل على الأوراق المالية الصادرة بذات العملة.

5- ألا تشمل الأوراق المالية التي يتم التعامل عليها أسهم البنك ذاته.

6- لا يجوز منح أي عميل تسهيلات لعمليات الشراء بالهامش لتمويل شراء أسهم شركة يكون العميل مساهماً رئيسياً بها أو عضو مجلس إدارتها.

7- ضرورة الالتزام بالإقرار عن التسهيلات الممنوحة لتمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش على كل من نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وفقاً للقواعد المنظمة في هذا الشأن، وذلك كتسهيلات غير مضمنة.

8- تسري هذه التعليمات اعتباراً من تاريخه على أن يتم منح البنوك فترة لتوفيق أوضاع المحافظ القائمة لمدة ستة أشهر من تاريخه.

9- التأكيد على ما ورد بالتعليمات الصادرة في ۲۰ يونيو ۲۰۰۱ بشأن اقتصار منح التسهيلات لشركات تداول الأوراق المالية لغرض تغطية الفجوة الزمنية القصيرة فيما بين قيام الشركة بتنفيذ العمليات وتسويتها مع عملائها.
وعلى أن يراعى لدى منح هذه التسهيلات أن يتناسب حجمها مع العمليات التي تقوم الشركة بتنفيذها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أية مخاطر تنجم عن منح هذه التسهيلات بما في ذلك فترة التسهيل وتغطية حسابات الشركة بالضمانات الواجبة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصر تخفض تقديراتها لسعر العائد الحقيقي على الاستثمار في أذون وسندات الخزانة
اقتصاد

مصر تخفض تقديراتها لسعر العائد الحقيقي على الاستثمار في أذون وسندات الخزانة
تطورات جديدة في قضية الأم المتهمة بقتل أبنائها الثلاثة بالشروق
حوادث وقضايا

تطورات جديدة في قضية الأم المتهمة بقتل أبنائها الثلاثة بالشروق
مصدر يكشف.. أول رد من الزمالك على تصريحات والد زيزو "أخبار كاذبة"
رياضة محلية

مصدر يكشف.. أول رد من الزمالك على تصريحات والد زيزو "أخبار كاذبة"
التعليم: 95% نسبة الإقبال على البكالوريا المصرية في أولى ثانوي
مدارس

التعليم: 95% نسبة الإقبال على البكالوريا المصرية في أولى ثانوي
ترامب: مفاوضات إيران وأمريكا قد تستأنف الجمعة في باكستان
شئون عربية و دولية

ترامب: مفاوضات إيران وأمريكا قد تستأنف الجمعة في باكستان

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟