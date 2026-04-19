ارتفعت أسعار 3 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 19-4-2026، مقارنة بمستواها الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي: 13.73 جنيه للشراء، و13.8 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.06 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و14.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 134.96 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و137.4 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

سعر الريال القطري: 13.12 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و14.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 72.08 جنيه للشراء، و73.16 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 165.49 جنيه للشراء، بتراجع 31 قرشًا، و169.19 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.