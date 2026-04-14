تفاقم عجز الميزان التجاري 15.4% خلال 6 أشهر بسبب ضغط الاستيراد

ارتفع عجز الميزان التجاري بمصر 15.4% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري على أساس سنوي إلى 31.75 مليار دولار بسبب ارتفاع مدفوعات الاستيراد.

تفاصيل ارتفاع عجز الميزان التجاري

بحسب أداء ميزان المدفوعات للنصف الأول من العام المالي الجاري الصادر للبنك المركزي المصري اليوم، فإن مدفوعات الواردات بمصر زادت 13.9% إلى 52.65 مليار دولار.

أما حصيلة الصادرات ارتفعت 12% إلى 20.89 مليار دولار.

تفاقم عجز ميزان المدفوعات

تفاقم العجز الكلي لميزان المدفوعات الخاص بتعاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي إلى 2.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل عجز قدره 503 مليون دولار خلال الفترة المناظرة.