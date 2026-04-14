ميد بنك يطرح شهادة ثلاثية بعائد سنوي متناقص يصل إلى 20.5%

أعلن ميد بنك طرح شهادة "ميد سمارت – MID SMART" بعائد سنوي متناقص يُصرف شهريًا ولمدة ثلاث سنوات يشعر فائدة 20.5% في السنة الأولى، و16.5% في السنة الثانية، و12.5% في السنة الثالثة.

ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي لشراء الشهادة ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه مصري ومضاعفاتها، وبحد أدنى 50 ألف جنيه مصري، وهي متاحة للعملاء الراغبين في تعظيم العائد على الاستثمار من الأفراد الطبيعيين فقط، وفق بيان البنك اليوم.

تفاصيل الشهادة الجديدة

يأتي ذلك في إطار استراتيجية ميد بنك التي تستهدف تعزيز قيمة الاستثمارات للعملاء، وتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد الراغبين في تعظيم عائد أموالهم، مع الحفاظ على مرونة وشفافية عالية في إدارة المدخرات.

ويتيح البنك استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء كما يتيح ميد بنك الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل إلى 95% من قيمتها، وبمعدل عائد لا يقل عن 2% فوق سعر العائد الفعلي المطبق على الشهادة بالإضافة إلى العمولات البنكية المقررة.