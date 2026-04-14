المصريين بالخارج والأجانب يشترون بمليار دولار عقارات في 6 أشهر

كتب : منال المصري

05:59 م 14/04/2026

البنك المركزي المصري

أظهر البنك المركزي المصري في تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر اليوم، ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمصر بمعرفة غير المقيمين- المصريين العاملين بالخارج والأجانب- ارتفعت 37% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري على أساس سنوي.

وبحسب التقرير فإن قيمة شراء العقارات وصلت إلى مليار دولار من يوليو إلى ديسمبر 2025 مقابل 732 مليون دولار خلال الفترة المناظرة.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

بحسب تقرير ميزان المدفوعات فإن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت 29.6% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري على أساس سنوي إلى نحو 22.1 مليار دولار.

الاستثمار الأجنبي المباشر

قفزت حصيلة الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر 55% خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 9.3 مليار دولار، وفق تقرير البنك المركزي.

