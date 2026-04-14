سعر الدولار يهبط في التعاملات الأولى للبنوك بعد الإجازة

كتب : آية محمد

10:46 ص 14/04/2026

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة تتراوح بين 39 و49 قرشًا، خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 14-4-2026، مقارنة ببداية التعاملات، بحسب آخر تحديث لأسعار الصرف المنشورة على مواقع 4 بنوك كبرى.

كان البنك المركزي المصري قرر تعطيل العمل بكافة البنوك على مستوى مصر يومي الأحد والاثنين بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، واستأنفت البنوك العمل صباح اليوم الثلاثاء.

لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟

انخفض سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.

سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في 4 بنوك

البنك الأهلي المصري:

52.7 جنيه للشراء، و52.8 جنيه للبيع، بتراجع 39 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع، بتراجع 49 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

52.65 جنيه للشراء، و 52.75جنيه للبيع، بتراجع 44 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.65 جنيه للشراء، و52.75 جنيه للبيع، بتراجع 39 قرشًا للشراء والبيع.

