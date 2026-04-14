سعر اليورو ينخفض مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

12:58 م 14/04/2026

سعر اليورو

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14-4-2026، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر اليورو اليوم؟

انخفض سعر اليورو اليوم بعد هبوط سعر الدولار بدعم دخول قوي للمستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة المحلية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 61.74 جنيه للشراء، بتراجع 12 قرشًا، و62.07 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

بنك مصر: 61.73 جنيه للشراء، بتراجع 16 قرشًا، و62.05 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

بنك القاهرة: 61.71 جنيه للشراء، بتراجع 16 قرشًا، و62.04 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

بنك الإسكندرية: 61.72 جنيه للشراء، بتراجع 16 قرشًا، و62.05 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

البنك التجاري الدولي: 61.71 جنيه للشراء، بتراجع 18 قرشًا، و61.92 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا.

سعر اليورو البنك الأهلي المصري بنك مصر

لماذا ارتفعت أسعار الذهب رغم حصار هرمز وهل يستمر الصعود؟
لماذا ارتفعت أسعار الذهب رغم حصار هرمز وهل يستمر الصعود؟
احذر ضباب الدماغ.. عادات يومية تسبب التشوش الذهني وهكذا تتخلص منه
احذر ضباب الدماغ.. عادات يومية تسبب التشوش الذهني وهكذا تتخلص منه
صندوق النقد يقلص توقعات نمو اقتصاد مصر إلى 4.2% و4.7% للعام الحالي والمقبل
صندوق النقد يقلص توقعات نمو اقتصاد مصر إلى 4.2% و4.7% للعام الحالي والمقبل
11 يومًا في 4 دول.. ماذا نعرف عن جولة البابا ليو في أفريقيا؟ (صور- فيديو)
11 يومًا في 4 دول.. ماذا نعرف عن جولة البابا ليو في أفريقيا؟ (صور- فيديو)
مؤلف "سطلانة" يوضح لـ"مصراوي" حقيقة تعدي مسلسل أمريكي على الأغنية
مؤلف "سطلانة" يوضح لـ"مصراوي" حقيقة تعدي مسلسل أمريكي على الأغنية

