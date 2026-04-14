سعر اليورو ينخفض مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14-4-2026، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر اليورو اليوم؟

انخفض سعر اليورو اليوم بعد هبوط سعر الدولار بدعم دخول قوي للمستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة المحلية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 61.74 جنيه للشراء، بتراجع 12 قرشًا، و62.07 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

بنك مصر: 61.73 جنيه للشراء، بتراجع 16 قرشًا، و62.05 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

بنك القاهرة: 61.71 جنيه للشراء، بتراجع 16 قرشًا، و62.04 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

بنك الإسكندرية: 61.72 جنيه للشراء، بتراجع 16 قرشًا، و62.05 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

البنك التجاري الدولي: 61.71 جنيه للشراء، بتراجع 18 قرشًا، و61.92 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا.