حتى 61 قرشا.. سعر الدولار ينخفض مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

01:31 م 14/04/2026

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة تتراوح بين 54 و61 قرشًا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14-4-2026، مقارنة ببداية التعاملات، بحسب آخر تحديث لأسعار الصرف المنشورة على مواقع 5 بنوك كبرى.

لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟

انخفض سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.

سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم في 5 بنوك

البنك الأهلي المصري:

52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع، بتراجع 59 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

52.51 جنيه للشراء، و52.61 جنيه للبيع، بتراجع 58 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع، بتراجع 59 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

52.48 جنيه للشراء، و52.58 جنيه للبيع، بتراجع 61 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي :Cib

52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع، بتراجع 54 قرشًا للشراء والبيع.

