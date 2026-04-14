حتى 61 قرشا.. سعر الدولار ينخفض مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة تتراوح بين 54 و61 قرشًا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14-4-2026، مقارنة ببداية التعاملات، بحسب آخر تحديث لأسعار الصرف المنشورة على مواقع 5 بنوك كبرى.
اقرأ أيضًا: سعر الدولار يهبط في التعاملات الأولى للبنوك بعد الإجازة.. لماذا؟
لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟
انخفض سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.
سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم في 5 بنوك
البنك الأهلي المصري:
52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع، بتراجع 59 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر:
52.51 جنيه للشراء، و52.61 جنيه للبيع، بتراجع 58 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة:
52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع، بتراجع 59 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية:
52.48 جنيه للشراء، و52.58 جنيه للبيع، بتراجع 61 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي :Cib
52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع، بتراجع 54 قرشًا للشراء والبيع.