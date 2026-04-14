في تطور يعكس اختبارًا عمليًا لفاعلية الحصار البحري الذي أعلنته الولايات المتحدة، عبرت ناقلة نفط مرتبطة بالصين، مضيق هرمز باتجاه بحر عُمان، رغم التصعيد السياسي والعسكري في المنطقة.

وأظهرت بيانات تتبع الملاحة أن الناقلة "ريتش ستاري" واصلت رحلتها بعد مغادرتها نقطة ارتكاز قبالة السواحل الإماراتية (الشارقة)، متجهة نحو ميناء صحار العُماني، بينما التزمت في الوقت نفسه بالممرات البحرية الآمنة التي حددتها طهران لعبور السفن، وفق ما نقلته مجلة نيوزويك الأمريكية.

تردد ملاحي ثم عبور محسوب

وبحسب بيانات "مارين ترافيك"، لم يكن العبور مباشرًا؛ إذ حاولت السفينة اجتياز المضيق لأول مرة ظهر الاثنين بتوقيت جرينتش، قبل أن تعود أدراجها قرب جزيرة قشم الإيرانية، ثم أعادت المحاولة مساءً، لتنجح في العبور فعليًا بحلول فجر الثلاثاء.

وأشارت بيانات شركة Kpler إلى أن الناقلة كانت تحمل شحنة من الميثانول، في طريقها إلى الصين، الدولة المُدرجة كميناء مقصود للرحلة.

كما أن السفينة، المملوكة لشركة Full Star Shipping Limited ، تخضع لعقوبات أمريكية منذ عام 2023 بسبب صلاتها بإيران، وكانت تُعرف سابقًا باسم full star وتبحر تحت علم هونغ كونغ قبل تغيير تسجيلها.

تضارب في تعريف "الحصار"

يأتي هذا التطور وسط تضارب واضح في تفسير نطاق الحصار الأمريكي، فبينما أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الإجراءات تستهدف السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صعّد الخطاب، متحدثًا عن إمكانية استهداف "أي وجميع السفن" المارة، وهدد بعدم ضمان سلامة أي سفينة تدفع رسومًا لإيران.

ويكشف عبور ناقلة النفط المرتبطة بالصين عن تباين واضح في السفن المستهدفة والغير مستهدفة من قبل الولايات المتحدة، ويزيد هذا التباين من ضبابية قواعد الاشتباك في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، حيث يمر نحو خمس تجارة الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز.

تعليق ساخر من طهران في غانا

وفي تعليق لافت، سخرت السفارة الإيرانية في غانا عبر منصة "إكس" من الحادثة، معتبرة أن عبور "ريتش ستاري" يضعف سردية الحصار الأمريكي.

وجاء في التغريدة أن ناقلة "صينية خاضعة للعقوبات" ترفع علم مالاوي "دولة بلا ساحل"، تمكنت من عبور مضيق هرمز بالرغم من الحصار الأمريكي، مشيرة بسخرية إلى السفن الأمريكية الكبيرة والتحذيرات المتكررة من واشنطن، بل وذهبت إلى القول إن "قائد الناقلة ربما قام بالترقية إلى النسخة المدفوعة لتخطي الإعلانات".

BREAKING: "Rich Starry," a Chinese oil tanker sanctioned for shipping Iranian oil, flying the flag of Malawi — a country with no coastline — just sailed through America's blockade of the Strait of Hormuz. The Navy, with its many "big beautiful ships," issued repeated warnings.… — Iran in Ghana (@IRAN_GHANA) April 14, 2026

وأضافت السفارة أن قائمة السفن "المسموح لها بالخوف من الولايات المتحدة" كانت أطول سابقًا، في إشارة إلى تراجع تأثير الردع.