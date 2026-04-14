أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، برئاسة حسن رداد، وزير العمل، أن إجمالي ما أنفقه الصندوق منذ تأسيسه عام 2002 بلغ نحو 2 مليار و520 مليون جنيه، وذلك لدعم ومساندة العمال بالمنشآت التي تعرضت لظروف اقتصادية طارئة، في إطار الحفاظ على استقرار العمالة واستمرار عجلة الإنتاج.

وأوضح المجلس، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، بحسب بيان صادر عن وزارة العمل، أن الصندوق صرف خلال الفترة من 1 مايو 2025 وحتى 14 أبريل 2026 نحو 213 مليون جنيه إعانات للعاملين في عدد من المنشآت التي واجهت تحديات اقتصادية طارئة، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لصرف الإعانات، بما يحقق التوازن بين دعم العمال والحفاظ على استقرار المنشآت.

واستعرض مجلس الإدارة الأوضاع المالية للصندوق، والإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت وفقًا للائحة التنفيذية المنظمة لعمله، والتي تحدد قواعد وآليات صرف الإعانات، إلى جانب استعراض إجمالي ما أنفقه الصندوق منذ تأسيسه لدعم العمالة، مؤكدًا استمرار الصندوق في أداء دوره لمساندة العمال والمنشآت التي تتعرض لتحديات أو ظروف طارئة، من خلال صرف إعانات الأجور للعاملين بها، بما يسهم في الحفاظ على فرص العمل واستقرار علاقات العمل.

من جانبه، أكد وزير العمل، أن الدعم الذي يقدمه الصندوق يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للعمال، والتدخل السريع لمساندة العمالة في المنشآت التي تواجه أزمات أو صعوبات اقتصادية، بما يمكنها من تجاوزها واستعادة نشاطها الإنتاجي، بما يدعم استقرار سوق العمل ويعزز مسيرة الإنتاج.