يعمل إنستاباي للتحويلات اللحظية عبر الموبايل بكامل طاقته القصوى خلال إجازة عيد شم النسيم اليوم مع تزايد الإقبال على استخدامة بين العملاء.

ما هو تطبيق إنستاباي؟

تطبيق إنستاباي المرتبط بالشبكة القومية لتحويل الأموال يعد أول تطبيق مرخص من جانب البنك المركزي وتتيحه البنوك للعملاء بهدف ميكنة تعاملاتهم.

منذ إطلاق التطبيق في مارس 2022 تخطى عدد العملاء نحو 13 مليون عميل بحجم تعاملات وصلت إلى نحو 3 تريليونات جنيه.

ما حدود تعاملات إنستاباي اليومية والشهرية؟

التعاملات اليومية القصوى: 120 ألف جنيه يوميا يتم تقسيمها على أكثر من معاملة بحد أقصى 70 ألف جنيه في المعاملة الواحدة.

التعاملات الشهرية القصوى: تبلغ 400 ألف جنيه.

رسوم: تخصم 0.1% بحد أدنى 50 قرشا على المعاملة الواحدة وحد أقصى 20 جنيها.

ويتم فرض رسوم على الاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب بقيمة 50 قرشا بعد أول 10 محاولات مجانا شهريا.