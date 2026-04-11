حسن عبدالله ينعي شيخ المصرفيين "إسماعيل حسن" محافظ البنك المركزي الأسبق

أعرب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي المصري الأسبق، الذي وافته المنية بعد مسيرة مهنية حافلة بالعطاء في خدمة القطاع المصرفي المصري.

ودعا له الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

إسماعيل حسن سجل حافل من الإنجازات

وأكد المحافظ أن الفقيد كان أحد الرموز البارزة في تاريخ العمل المصرفي، وأسهم خلال مسيرته المهنية، لاسيما خلال توليه منصب محافظ البنك المركزي المصري، في دعم وتطوير سياسات القطاع المصرفي وتعزيز استقراره.

وأضاف عبدالله أن الراحل كان يتمتع بمكانة رفيعة واحترام واسع داخل المجتمع المصرفي، وظل نموذجًا يُحتذى به في الإخلاص والالتزام.