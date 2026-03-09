قاد ارتفاع سعر الدولار أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي- الأوسع انتشارا بين المصريين- للارتفاع لتسجيل مستوى قياسي بنهاية تعاملات البنوك اليوم الاثنين، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات سعر الصرف للعملات الأجنبية على موقع البنك المركزي.

متوسط أسعار 3 عملات عربية

سعر الدينار الكويتي: 172.08 جنيه للشراء، بزيادة 1.91 جنيه، و172.58 جنيه للبيع، بزيادة 1.9 جنيه.



سعر الريال السعودي: 14.04 جنيه للشراء، بزيادة 16 قرشًا، و14.08 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا.



سعر الدرهم الإماراتي: 14.35 جنيه للشراء، و14.39 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.