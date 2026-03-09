إعلان

بزيادة 100%.. تعاملات الإنتربنك بمصر تقفز إلى مليار دولار اليوم لأول مرة منذ عام

كتب : منال المصري

03:37 م 09/03/2026

الدولار

تضاعفت تعاملات بيع وشراء الدولار بين بنوك مصر (سوق الإنتربنك) خلال تعاملات اليوم إلى نحو مليار دولار لأول مرة منذ عام بزيادة 100% عن حصيلة أمس.

هذا الارتفاع جاء نتيجة تصاعد ضغوط طلبات مقدمة للبنوك لتمويل تخارج للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية، وسط تصاعد توتر الحرب الأمريكية الإيرانية وآثارها السلبية على المنطقة.

ويتراوح حجم تعاملات الإنتربنك المعتادة أسبوعيًا بين 750 مليون و1.2 مليار دولار، ويعد السوق داخليًا بين البنوك ويشرف عليه البنك المركزي المصري، لتغطية الاحتياجات التمويلية من الدولار داخل القطاع المصرفي.

وصلت حصيلة تعاملات الإنتربنك منذ بداية حرب أمريكا وإيران إلى نحو 3.4 مليار دولار.

هبوط الجنيه

قفز سعر الدولار منذ بداية الحرب الأمريكية الإيرانية بنوح 10% ليهبط الجنيه إلى أدنى مستوى له ليلامس مستوى 53 جنيها لكل دولار.
جاء ذلك بسبب تخارج الأجانب من أذون الخزانة المحلية وسط تصاعد حالة عدم اليقين للحرب على المنطقة.

