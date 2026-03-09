إعلان

"بساطة" تتيح خدمات الإيداع والسحب لجميع المحافظ الإلكترونية عبر 120 ألف نقطة بيع

كتب : منال المصري

02:00 م 09/03/2026

شركة بساطة

أعلنت شركة بساطة، العاملة في خدمات الدفع الإلكتروني في مصر، إطلاق خدمة جديدة الإيداع والسحب لتشمل جميع المحافظ الإلكترونية، عبر شبكة نقاط البيع التابعة لها البالغة 120 ألف نقطة بيع بعد أن كانت الخدمة مقتصرة سابقًا على محفظة فودافون كاش فقط.

وتعكس هذه الخطوة، وفق بيان الشركة اليوم، استراتيجية الشركة في التوسع بخدماتها والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستخدمين، بما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع المدفوعات الرقمية في السوق المصري.

وتأتي هذه التوسعة مدعومة بقاعدة مستخدمين ضخمة تتجاوز 40 مليون مستخدم ومحفظة إلكترونية مفعّلة، مما يعزز دور بساطة كمحرك رئيسي لربط الاقتصاد الرقمي بالتعاملات النقدية اليومية للأفراد.

وقال كريم شحاتة، العضو المنتدب لشركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية، إن هذه الخطوة تهدف إلى إتاحة معاملات مالية أسرع وأكثر مرونة، بما يعزز تجربة المستخدم ويجعل التعاملات اليومية أكثر سهولة وسلاسة في أي مكان داخل مصر.

وأضاف أن هذا التوسع يعكس التزام بساطة المستمر بتقديم حلول دفع مبتكرة تخدم مختلف فئات المجتمع.

شركة بساطة خدمات الدفع السحب والإيداع المحافظ الذكية نقاط البيع

