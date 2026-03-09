قفز سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين 26 و69 قرشًا، بمنتصف تعاملات الاثنين 9-3-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع، بزيادة 64 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 52.72 جنيه للشراء، و52.82 جنيه للبيع، بزيادة 61 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 52.8 جنيه للشراء، و52.9 جنيه للبيع، بزيادة 69 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع، بزيادة 64 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع، بزيادة 64 قرشًا للشراء والبيع.