تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك، بقيمة تتراوح بين 4 و5 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 5-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.



أسعار الدولار في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.09 جنيه للشراء، و50.19 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.بنك مصر: 50.09 جنيه للشراء، و50.19 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.09 جنيه للشراء، و50.19 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.البنك التجاري الدولي: 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.بنك البركة: 50.05 جنيه للشراء، و50.15 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 50.05 جنيه للشراء، و50.15 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.بنك الإسكندرية: 50.09 جنيه للشراء، و50.19 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.بنك التعمير والإسكان: 50.14 جنيه للشراء، و50.24 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.33 جنيه للشراء، و50.43 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.