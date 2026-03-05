إعلان

على خطى الدولار.. ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:42 ص 05/03/2026

سعر اليورو

ارتفعت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 5-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس، بعد أن قفز سعر الدولار مقابل الجنيه، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.


البنك الأهلي المصري: 58.25 جنيه للشراء، بزيادة 40 قرشًا و58.7 جنيه للبيع، بزيادة 47 قرشًا.


بنك مصر: 58.1 جنيه للشراء، بزيادة 17 قرشًا، و58.51 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا.


بنك القاهرة: 58.25 جنيه للشراء، بزيادة 39 قرشًا، و58.7 جنيه للبيع، بزيادة 46 قرشًا.


بنك الإسكندرية: 58.26 جنيه للشراء، بزيادة 34 قرشًا، و58.71 جنيه للبيع، بزيادة 41 قرشًا.


البنك التجاري الدولي: 58.28 جنيه للشراء، بزيادة 38 قرشًا، و58.71 جنيه للبيع، بزيادة 44 قرشًا.

