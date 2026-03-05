إعلان

سعر الدولار يقفز مقابل الجنيه إلى أعلى مستوى منذ 9 أشهر بمنتصف تعاملات اليوم

كتب : منال المصري

11:26 ص 05/03/2026

سعر الدولار

قفز سعر الدولار مقابل الجنيه إلى أعلى مستوى له منذ 9 أشهر بعد أن ارتفع بنحو 16 قرشا خلال منتصف التعاملات اليوم مقارنة ببداية التعاملات ليقترب من مستوى الـ 51 جنيها، وفق آخر تحديث لأسعار الصرف على مواقعها الإلكترونية.

تسببت الحرب الأمريكية الإيرانية في زيادة مرونة سعر الصرف بفعل تخارج مستثمرين أجانب من أذون الخزانة المحلية "الأموال الساخنة".

أسعار الدولار في 4 بنوك كبرى في منتصف التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.3 جنيه للشراء، و50.4 جنيه للبيع بزيادة 16 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.3 جنيه للشراء، و50.4 جنيه للبيع بزيادة 16 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.3 جنيه للشراء، و50.4 جنيه للبيع بزيادة 16 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.28 جنيه للشراء، و50.38 جنيه للبيع بزيادة 14 قرشا للشراء والبيع.

