انخفضت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل الأبيض والأحمر، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي والحامي، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 31-3-2026، بينما أرتفعت أسعار الكوسة والخيار، والبرتقال الصيفي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 12.5 و 22.5 جنيه، بتراجع 2.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 6 جنيهات و8.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 13 و17 جنيهًا، بزيادة 8 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 11 و15 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 16 و22 جنيهًا، بتراجع 9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 17 و22 جنيهًا، بتراجع 13 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 و20 جنيهًا، بتراجع 6 جنيهات.

