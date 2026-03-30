قفزت أسعار الدرهم الإماراتي والدينار الكويتي مقابل الجنيه، إلى مستوى قياسي بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 30-3-2026، مقارنة بمستواها أمس، وسط تسجيل الدولار مستويات تاريخية، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

صعود الدولار مقابل الجنيه

وقفز سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه محققًا مستوى قياسي جديد، ليلامس الـ 55 جنيهًا بعدما تخطى حاجز الـ 54 جنيهًا في 5 بنوك، ليحقق مكاسب بنحو 99 قرشا على مدار اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

سعر الدرهم الإماراتي والدينار الكويتي بنهاية تعاملات اليوم

سعر الدرهم الإماراتي: 14.82 جنيه للشراء، و14.86 جنيه للبيع، بزيادة 29 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 174.4 جنيه للشراء، بزيادة 3.4 جنيه، و177.9 جنيه للبيع، بزيادة 3.25 جنيه.