الدولار يقود سعر الريال السعودي لمستوى قياسي جديد بنهاية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

03:54 م 30/03/2026

قال الدولار سعر الريال السعودي للارتفاع مقابل الجنيه في 4 بنوك، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 30-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس، مسجلا مستوى قياسي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

مكاسب الدولار مقابل الجنيه

عزز الدولار من مكاسبه خلال تعاملات اليوم بنحو 95 قرشا ليصل إلى مستوى قياسي قرب الـ 55 جنيها لكل دولار.

سعر الريال السعودي في 4 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 14.47 جنيه للشراء، و14.55 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 14.47 جنيه للشراء، بزيادة 31 قرشًا، و14.55 جنيه للبيع، بزيادة 32 قرشًا.

بنك القاهرة: 14.45 جنيه للشراء، و14.52 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 14.51 جنيه للشراء، بزيادة 23 قرشًا، و14.56 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا.

