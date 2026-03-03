إعلان

4 سيناريوهات.. مورجان ستانلي يتوقع سعر الدولار مقابل الجنيه في 2026 وسط الحرب الأمريكية الإيرانية

كتب : منال المصري

01:46 م 03/03/2026

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طرح بنك مورجان ستانلي أحد أكبر البنوك الأمريكية العالمية 4 سيناريوهات محتملة حول تأثر سعر الجنيه المصري مقابل الدولار خلال 2026 وسط تصاعد أو احتواء الحرب الأمريكية الإيرانية.

وبحسب تقرير للبنك أطلع "مصراوي" على نسخة منه، فإن المخاطر التي تهدد العملة لا تزال قائمة نظرًا لحساسية الميزان الخارجي المصري.

السيناريو الأول: وقف فوري لإطلاق النار وإعادة ضبط العلاقات الدبلوماسية

رجح البنك خلال هذا السيناريو أن يؤدي إلى انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بنسبة 4 و5% في إطار عملنا الأولي، افترض محللو استراتيجيات السلع لدينا مسارًا دبلوماسيًا دون عمل عسكري مباشر.

وأشار البنك إلى أن هذا السيناريو يعد أكثر تفاؤلًا من شأنه أن يجعل دورة رفع التصنيف أكثر يقينًا، مع انحسار المخاطر السلبية على الاقتصاد.

السيناريو الثاني- اقتصار الحرب على ضربة محدودة مع رد إيراني محدود:

رجح مورجان ستانلي ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بنسبة 1-2%.

السيناريو الثالث: ضربة أوسع

توقع بنك مورجان ستانلي ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بنسبة 3و4% خلال 2026.

في هذا السيناريو، تشن الولايات المتحدة حملة عسكرية أوسع تستهدف مجموعة أكبر من الأصول الاستراتيجية داخل إيران، بينما تتجنب الجهات الفاعلة الإقليمية التدخل المباشر.

السيناريو 4: ضربة أمريكية واسعة النطاق + رد إيراني مضاد

ورجح البنك ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنسبة 8%

ويفترض هذا السيناريو ضربة أمريكية واسعة النطاق تليها رد إيراني مضاد كبير.

وسيكون هذا السيناريو الأكثر تشاؤماً بالنسبة لمصر فمن الناحية الاقتصادية، فإن انعكاس تدفقات المحافظ الاستثمارية وتراجع عائدات السياحة سيؤثر سلباً على السوق.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

مورجان ستانلي البنوك الأمريكية سعر الدولار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

يارا السكري بإطلالة راقية.. كيف نسقتها؟
رمضان ستايل

يارا السكري بإطلالة راقية.. كيف نسقتها؟
السعودية تؤكد حقها الكامل بالرد على استهداف السفارة الأمريكية في الرياض
شئون عربية و دولية

السعودية تؤكد حقها الكامل بالرد على استهداف السفارة الأمريكية في الرياض
"طريق للسلام مع دول مسلمة".. نتنياهو يكشف أسباب حرب إيران في هذا التوقيت
شئون عربية و دولية

"طريق للسلام مع دول مسلمة".. نتنياهو يكشف أسباب حرب إيران في هذا التوقيت
هل أبلغت إيران قطر بالهجوم مسبقًا؟.. رد رسمي من الدوحة
شئون عربية و دولية

هل أبلغت إيران قطر بالهجوم مسبقًا؟.. رد رسمي من الدوحة
"لتوتر الأوضاع".. مقترح بنقل مباراة مصر والسعودية من قطر إلى القاهرة؟
رياضة محلية

"لتوتر الأوضاع".. مقترح بنقل مباراة مصر والسعودية من قطر إلى القاهرة؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان