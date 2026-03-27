أعلن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) عقد اجتماعاته السنوية الثالثة والثلاثين لعام 2026 في مدينة العلمين الجديدة، خلال الفترة من 21 إلى 24 يونيو 2026.

يعقد أفريكسيم بنك اجتماعاته السنوية الثالثة والثلاثين تحت شعار: «التجارة البينية الإفريقية والتصنيع: مسار نحو السيادة الاقتصادية»، وفق بيان له اليوم.

وأكد البنك على الحاجة المتزايدة لأن تعبّئ الدول الإفريقية قدراتها الذاتية، وتعزّز سلاسل القيمة الإقليمية، وتسرّع وتيرة التحوّل الصناعي، باعتباره الأساس الذي يقوم عليه النمو المستدام والصلب.



وستجمع الاجتماعات رؤساء الدول، والمسؤولين الحكوميين، وصانعي السياسات، وقادة القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والأوساط الأكاديمية، والشركاء الدوليين من إفريقيا وخارجها.



من خلال سلسلة من الحوارات الاستراتيجية والتفاعلات البنّاءة، يسعى أفريكسيم بنك إلى تحديد المشاريع ذات الأولوية والبرامج العملية الكفيلة بدفع عملية تحوّل هيكل التجارة الإفريقية، ولا سيما في عصر يتسم بتصاعد الحمائية، وتبدّل التحالفات، وتغليب المصالح الاقتصادية الذاتية

تمويل الصناعة على رأس أولويات أفريكسيم بنك

وقال الدكتور جورج إلومبي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة أفريكسيم بنك، "لقد وضع أفريكسيم بنك خلال العقد الماضي أساسًا متينًا لانطلاق التجارة البينية الإفريقية. ومع دخولنا هذه المرحلة الجديدة، يتعين علينا أن نولي الأولوية لتصنيع السلع المتداولة في إطار اتفاقية التجارة الحرة."

وأضاف " في ظل الاضطراب العالمي الراهن، وما يشهده من ضبابية السياسات وتفاقم التوترات الجيوسياسية، يتوجب على الأفارقة البحث داخليًا عن حلول تتناسب مع تحدياتهم.

وطالب إلومبي مجتمع المال والأعمال الأفريقي بالتحرر من الاعتماد على تجارة المواد الأولية، وأن يتوسعون بالاستثمار في التصنيع، وتبني سلاسل قيمة إقليمية، واستهلاك منتجاتهم لنحقق النمو والازدهار المشترك الذي نصبو إلية.

مصر محركا رئيسا للتكامل الإقليمي

من جانبه، أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري،: "باعتبار مصر دولة المقر لأفريكسيم بنك، فإنها تفخر باستقبال الوفود المرموقة المشاركة في الاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك.

وأضاف "في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين العالمي وتبدّل الديناميات الاقتصادية، فإن الموقع الاستراتيجي لمصر وحجم اقتصادها يؤهلانها لتكون محركًا رئيسيًا للتكامل الإقليمي وتعزيز الأولويات القارية.

وأشار عبد الله إلى أن استضافة الاجتماعات في مدينة العلمين تعكس التزام مصر المستمر بدعم المؤسسات الإفريقية، وتعزيز التجارة البينية، ودفع التصنيع والتحول الاقتصادي طويل الأمد للقارة."

ستوفر الاجتماعات السنوية لأفريكسيم بنك لعام 2026 منصة فريدة للتواصل مع صانعي القرار رفيعي المستوى، وبناء الشراكات عبر سلاسل القيمة، والاطلاع على مستجدات تمويل التجارة والخدمات اللوجستية، والوصول إلى رأس المال وإبرام الصفقات الاستثمارية. كما ستشكل الاجتماعات منبرًا لتطوير الشراكات وهيكلة المشاريع القابلة للتمويل في مختلف أنحاء القارة.



وبجمعها طيفًا واسعًا من أصحاب المصلحة، ستسهم الاجتماعات في ترسيخ رؤية مشتركة لقارة إفريقية متكاملة، صناعية، وذات سيادة اقتصادية.