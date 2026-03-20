جولات مكوكية للبنوك لتغذية ماكينات الصراف الآلي خلال إجازة عيد الفطر

تستعد البنوك في إجازة عيد الفطر بإجراء جولات مكوكية لتغذية ماكينات الصراف الآلي (ATM) بكامل طاقتها القصوى بهدف إتاحة خدمات السحب والإيداع على مدار اليوم.



خلال إجازة عيد الفطر تغلق البنوك أبوابها من يوم الخميس للاثنين المقبل على أن تستأنف العمل يوم الثلاثاء في المواعيد الرسمية.

ويصل عدد ماكينات الصراف الآلي التابعة للجهاز المصرفي أكثر 30 ألف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية تعمل على تقديم خدمة السحب والإيداع النقدي وسداد بعض الفواتير أو أقساط القروض وخدمات أخرى على مدار اليوم.

وتتيح البنوك حدود قصوى للسحب باستخدام ماكينات الصراف الآلي بما لا يتجاوز 30 ألف جنيه يوميا وفق التعليمات السارية من البنك المركزي إلى الجهاز المصرفي أما الإيداع يتراوح بين 30 إلى 150 ألف جنيه حسب سياسة كل بنك.

وقال بعض موظفي خدمة العملاء ومسؤولي الفروع في عدد من البنوك، لمصراوي، إن تغذية ماكينات الصراف الآلي تتم يوميا خلال إجازة عيد الفطر وأكثر من مرة في بعض المناطق بسبب زيادة تعاملات العملاء على السحب النقدي والإيداع خلال إجازة العيد

وأشاروا إلى أنه تم زيادة الدوريات المرورية من الموظفين لتغذية ماكينات الصراف الآلي ومراقبة مستويات النقدية المتاحة فيها على مدار اليوم لسرعة شحنها قبل توقفها عن العمل بحسب ما قاله بعض مسؤولي الفروع.



ويخضع عمل ماكينات الصراف الآلي للمراقبة على مدار الساعة على كافة المحافظات المختلفة، وذلك للتأكد من عدم وجود أية أعطال مفاجئة للماكينة لسرعة إصلاحها ولضمان عدم خروجها عن العمل.