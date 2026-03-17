شارك بنك قناة السويس كراعٍ رئيسي، للعام الثاني على التوالي، في الاحتفالية السنوية التي نظمتها النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية لتكريم الأمهات المثاليات بالقطاع المصرفي المصري، وذلك في إطار الحرص على دعم وتمكين المرأة؛ تقديرًا لدورها المحوري في المجتمع.

وشهدت الاحتفالية حضورَ نخبة من القيادات المصرفية والاقتصادية والشخصيات العامة، ومجموعة من أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من الأمهات المكرمات بالقطاع المصرفي، اللاتي تم اختيارهن وَفق معايير تعكس قصص كفاح ملهمة في تربية الأبناء إلى جانب حياتهم العملية.

وقام بنك قناة السويس بترشيح الأستاذة عبير صدقي، بفرع القاهرة، والأستاذة دينا الصوابي، بالقطاع المالي من بين موظفاته، ضمن الأمهات المثاليات بالقطاع المصرفي؛ حيث تم اختيارهما وفقًا لمعايير النقابة، ليتم تكريمهم خلال الاحتفالية تقديرًا لدورهما في مواجهة التحديات على المستوى الشخصي، وتربية الأبناء، ومواصلة مسيرتهن المهنية.

وقالت نور الزيني، رئيس قطاع الشمول المالي، والاتصال المؤسسي، والمسؤولية المجتمعية، خلال كلمتها في الاحتفالية، إن رعاية بنك قناة السويس لهذه الاحتفالية للعام الثاني على التوالي تعكس حرصَ البنك على تقدير النماذج النسائية الملهمة في البنك، مشيرةً إلى أن تكريم الأمهات المثاليات يمثل احتفالية إنسانية نحتفل خلالها بقصص كفاح ملهمة للسيدات.

وأضافت الزيني أن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة وتعزيز دورها داخل بيئة العمل، إلى جانب دعمه للمبادرات المجتمعية التي تُسهم في دعم ومساندة السيدات المنتجات ورائدات الأعمال، مؤكدةً اعتزاز البنك بتكريم اثنتَين من موظفاته ضمن الأمهات المثاليات بالقطاع المصرفي، تقديرًا لقدرتهما على تجاوز التحديات الشخصية بجانب مسيرتهما المهنية.

وأشادت النائبة الدكتورة سولاف درويش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بدور المؤسسات المصرفية في دعم وتمكين المرأة، مؤكدةً أن تكريم الأمهات المثاليات بالقطاع المصرفي يعكس تقدير المجتمع لما تقدمه المرأة من إسهامات في مسيرة التنمية.

وتسلمت نور الزيني، في ختام الاحتفالية، درعًا تقديرًا لدور البنك كراعٍ رئيسي للاحتفالية وحرصه على دعم المبادرات التي تحتفي بدور المرأة وتبرز إسهاماتها في المجتمع.