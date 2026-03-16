عمومية البنك التجاري الدولي توافق على رئاسة "هشام عز العرب" مجلس الإدارة 3 سنوات

كتب : منال المصري

08:30 م 16/03/2026 تعديل في 08:30 م

وافقت الجمعية العامة العادية للبنك التجاري الدولي مصر على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة مارس ٢٠٢٦ حتى مارس 2029 برئاسة الرئيس التنفيذي هشام عز العرب.

تشكيل مجلس الإدارة بناء على موافقة البنك المركزي

- نيفين على فائق صبور، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي مستقل.
- أمين هشام محمد أمين عز العرب الرئيس التنفيذي من ذوي الخبرة.
- فاضل عبد الباقي أبو الحسن القائد العلي عضو غير تنفيذي ممثل عن شركة ألفا أوركس ليميتد.
- عزيز مولجي عضو غير تنفيذي ممثل عن شركة ألفا أوركس ليميتد.
- هدى أحمد محمد منصور العسقلاني عضو غير تنفيذي مستقل.
- جاويد أحمد ميرزا عضو غير تنفيذي من ذوي الخبرة.
- بورخارد أماديوس إكيس عضو غير تنفيذي مستقل.
- جورجيوس أنا جنوستوبولس عضو غير تنفيذي مستقل.
- تانفي برافولتشاندرا دافدا عضو غير تنفيذي مستقل.
- عمرو يوسف حسن الجنايني نائب الرئيس التنفيذي.
- إسلام أسامة بهجت زكري رئيس القطاع المالي والعمليات للمجموعة.

أحدث الموضوعات

خناقة ميكروباص في المنصورة تشعل السوشيال ميديا.. والأمن يكشف الحقيقة
حوادث وقضايا

خناقة ميكروباص في المنصورة تشعل السوشيال ميديا.. والأمن يكشف الحقيقة
وزارة الاستثمار تنفي صدور قرار حكومي بتعليق الصادرات إلى دول الخليج
اقتصاد

وزارة الاستثمار تنفي صدور قرار حكومي بتعليق الصادرات إلى دول الخليج

بيان من الشركة المنتجة يحسم الجدل حول حقوق ملكية مسلسل مصطفى محمود
دراما و تليفزيون

بيان من الشركة المنتجة يحسم الجدل حول حقوق ملكية مسلسل مصطفى محمود
أين كوريا الشمالية من حرب إيران؟
شئون عربية و دولية

أين كوريا الشمالية من حرب إيران؟
لا تتجاهلها في رمضان.. أعراض قد تشير إلى ضرورة تناول المضادات الحيوية
رمضان ستايل

لا تتجاهلها في رمضان.. أعراض قد تشير إلى ضرورة تناول المضادات الحيوية

