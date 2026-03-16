وافقت الجمعية العامة العادية للبنك التجاري الدولي مصر على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة مارس ٢٠٢٦ حتى مارس 2029 برئاسة الرئيس التنفيذي هشام عز العرب.

تشكيل مجلس الإدارة بناء على موافقة البنك المركزي

- نيفين على فائق صبور، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي مستقل.

- أمين هشام محمد أمين عز العرب الرئيس التنفيذي من ذوي الخبرة.

- فاضل عبد الباقي أبو الحسن القائد العلي عضو غير تنفيذي ممثل عن شركة ألفا أوركس ليميتد.

- عزيز مولجي عضو غير تنفيذي ممثل عن شركة ألفا أوركس ليميتد.

- هدى أحمد محمد منصور العسقلاني عضو غير تنفيذي مستقل.

- جاويد أحمد ميرزا عضو غير تنفيذي من ذوي الخبرة.

- بورخارد أماديوس إكيس عضو غير تنفيذي مستقل.

- جورجيوس أنا جنوستوبولس عضو غير تنفيذي مستقل.

- تانفي برافولتشاندرا دافدا عضو غير تنفيذي مستقل.

- عمرو يوسف حسن الجنايني نائب الرئيس التنفيذي.

- إسلام أسامة بهجت زكري رئيس القطاع المالي والعمليات للمجموعة.