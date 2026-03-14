سيتي بنك يوضح حقيقة وقف عملياته في الإمارات والبحرين والشرق الأوسط

كتب : منال المصري

10:59 م 14/03/2026

أوضحت مجموعة سيتي بنك في بيان اليوم حقيقة تضرر أعمالها في الإمارات والبحرين، مؤكدة أنها على علم بانتشار معلومات مغلوطة حول وقف وتضرر عملياتها في الشرق الأوسط.

وأشارت المجموعة إلى مواصلة تقديم خدماتها لعملائها في الإمارات والبحرين دون انقطاع.

كانت رويترز نقلت قبل أيام أن سيتي بنك قال على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس إنه سيغلق أغلب فروعه ومراكزه المالية في الإمارات ​حتى 14 مارس آذار في إطار إجراءات احترازية.

ويأتي ذلك بعد أن هددت إيران باستهداف المصالح المصرفية المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل ​في الخليج.

وأكدت المجموعة أن سلامة موظفينا هي أولويتنا القصوى، وتواصل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتهم وسلامة عائلاتهم.
"في الوقت نفسه، نواصل خدمة عملائنا، ولدينا خطط طوارئ واستمرارية قوية لضمان استمرارية أعمالنا"، وفق البيان.

وحول استمرار عمل فروع سيتي بنك في الإمارات والبحرين، وسلامة الموظفين أكدت أن قرار إخلاء ثلاثة من مبانيها والإغلاق المؤقت لبعض الفروع يتماشى مع التزامها بإعطاء الأولوية لسلامة زملائهك موضحة أن جميع الزملاء بخير، ويواصلون خدمة عملائهم.

وأكدت المجموعة عدم وجود تقرير تفيد بتعرض أي من مكاتب أو فروع سيتي في الإمارات أو البحرين لأضرار أو هجمات ونفت الأنباء المتداولة عن هذا الأمر.

وأكدت مجموعة سيتي بنك عدم الانسحاب من الشرق الأوسط مع الحفاط على وجوده المستمر في المنطقة لأكثر من ستة عقود، إدراكًا منه لدوره المحوري في شبكتنا العالمية.

وأضافت "لدينا ثقة راسخة في مرونة اقتصادات المنطقة وتطورها، وفي فعالية قيادة الإمارات العربية المتحدة وسرعة استجابتها للوضع الراهن".

وأوضحت "بصفتنا شريكًا موثوقًا، فإننا نوظف خبراتنا العالمية لتعزيز مرونة عمليات عملائنا خلال هذه الظروف الاستثنائية".ِ

