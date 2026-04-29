سعر الدولار يتخطى 53 جنيها في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

04:16 م 29/04/2026

سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 17 و22 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 29-4-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا ارتفع سعر الدولار اليوم؟

ارتفع سعر الدولار اليوم مدفوعًا بخروج مستثمرين أجانب من أدوات الدين المصرية "أذون الخزانة المحلية"، ما أدى إلى تراجع المعروض من العملة الأجنبية وزيادة الضغوط على الجنيه.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.97 جنيه للشراء، و53.07 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

52.97 جنيه للشراء، و53.07 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

52.97جنيه للشراء، و 53.07جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

52.97 جنيه للشراء، و53.07 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

53 جنيهًا للشراء، و53.01 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

53 جنيهًا للشراء، و53.1 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة:

52.95 جنيه للشراء، و53.05 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

52.95 جنيه للشراء، و53.05 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

52.97 جنيه للشراء، و53.07 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

53.05 جنيه للشراء، و53.15 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا للشراء والبيع.

الدولار مقابل الجنيه البنك الأهلي المصري سعر الدولار

