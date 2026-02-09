توقع محمد علي الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي مصر خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بين 5 و6% خلال 2026 ليصل سعر الكوريدور لدى البنك المركزي إلى 14% و15% بنهاية العام.

ورجح خلال مؤتمر صحفي اليوم انخفاض معدل التضخم في مصر بين 8 و9% خلال الربع الثالث من العام الحالي بزيادة أو أقل 1%.

كان البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة 7.25% خلال العام الماضي على خمس مرات إلى 20% للإيداع و21% للإقراض.