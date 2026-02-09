إعلان

رئيس مصرف أبوظبي الإسلامي مصر: نخطط لإطلاق الموبايل بنكنج بتكلفة مليار جنيه بالربع الثالث

كتب : مصراوي

12:56 م 09/02/2026 تعديل في 04:25 م

مصرف أبوظبي الإسلامي

قال محمد علي الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي مصر، إن مصرفه يعمل حاليا على الانتهاء من إجرءات إطلاق تطبيق الموبايل بنكنج خلال الربع الثاني أو الثالث من العام الحالي بعد ما حصلنا على موافقة مبدئية من البنك المركزي.

وأوضح كلمته في مؤتمر صحفي اليوم أن تكلفة إطلاق الموبايل بنكنج تبلغ نحو مليار جنيه.

ويخطط البنك لإطلاق 9 و10 فروع جديدة خلال العام الحالي ليتخطى إجمالي الفروع 80 فرعا بنهاية 2026.

وأضاف محمد علي أن عدد بطاقات الخصم المباشر والائتمان زاد بنحو 190 ألف كارت ليصل إجمالي عددها حتى الآن 666 ألف عميل.

مصرف أبوظبي الإسلامي الموبايل بنكنج محمد علي

