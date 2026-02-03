إعلان

بنك القاهرة يقترض 400 مليون جنيه من تنمية المشروعات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كتب : منال المصري

12:10 م 03/02/2026

بنك القاهرة يقترض 400 مليون جنيه من تنمية المشروعا

أعلن بنك القاهرة توقيع اتفاقية تمويل جديدة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 400 مليون جنيه، وذلك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف محافظات الجمهورية من خلال بنك القاهرة.

وبحسب بيان البنك اليوم، فقد قام بتوقيع الاتفاقية باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وبهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، بحضور حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة.

وأكد حسين أباظة أن الاتفاقية الجديدة تسهم في توفير مصادر تمويل مستدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم التوسع في الإنتاج ويوفر مزيدًا من فرص العمل. وأضاف أن بنك القاهرة يضع دعم هذا القطاع الحيوي في صدارة أولوياته، عبر منظومة متكاملة من الحلول التمويلية وغير التمويلية، مستندًا إلى خبرات تراكمية على مدار سنوات، بما يساعد أصحاب المشروعات على النمو ورفع قدرتهم التنافسية، إلى جانب الإسهام في تحقيق مستهدفات الدولة المتعلقة بالشمول المالي والتنمية المستدامة.

