أوضح صندوق النقد الدولي عدد من المخاطر السلبية الكبيرة التي تحيط ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منها مخاطر خارجية وأخرى داخلية رغم إحراز مصر تقدما في برنامج إصلاح الاقتصاد الكلي.

وأضاف في بيان اليوم حول اعتماد صرف 2.3 مليار دولار لمصر أنه لا تزال المخاطر السلبية كبيرة حول مصر، لا سيما تلك المرتبطة بتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتشديد الأوضاع المالية العالمية.

وأشار الصندوق إلى أن تأخر تنفيذ مصر الإصلاحات في قطاع الطاقة والإصلاحات الهيكلية يعد من المخاطر السلبية.

