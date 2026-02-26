إعلان

منها تأخر الإصلاحات بقطاع الطاقة.. صندوق النقد: مخاطر كبيرة تحيط ببرنامج مصر

كتب : منال المصري

01:47 م 26/02/2026

صندوق النقد الدولي

أوضح صندوق النقد الدولي عدد من المخاطر السلبية الكبيرة التي تحيط ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منها مخاطر خارجية وأخرى داخلية رغم إحراز مصر تقدما في برنامج إصلاح الاقتصاد الكلي.

وأضاف في بيان اليوم حول اعتماد صرف 2.3 مليار دولار لمصر أنه لا تزال المخاطر السلبية كبيرة حول مصر، لا سيما تلك المرتبطة بتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتشديد الأوضاع المالية العالمية.

وأشار الصندوق إلى أن تأخر تنفيذ مصر الإصلاحات في قطاع الطاقة والإصلاحات الهيكلية يعد من المخاطر السلبية.

صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي قطاع الطاقة

