بسبب الأموال الساخنة.. سعر الدولار يتخطى حاجز الـ48 جنيها لأول مرة منذ 5 أشهر بمنتصف تعاملات اليوم

كتب : منال المصري

11:11 ص 25/02/2026

سعر الدولار

كتبت- منال المصري:

قفز سعر الدولار بنحو 23 قرشا مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء ليتخطى حاجز الـ 48 جنيها لأول مرة منذ 5 أشهر بسبب الخروج القوي للأجانب من استثماراتهم في "أذون الخزانة المحلية" بالبورصة المصرية تخوفا من زيادة التوترات الجيوسياسية الأمريكية الإيرانية.

خلال آخر يومين باع المستثمرين الأجانب جزاء من استثماراتهم في أّذون الخزانة المحلية (الأموال الساخنة) بنحو 1.2 مليار دولار بالسوق الثانوي مما تسبب في زيادة الضغط على العملة المصرية.

أسعار الدولار في 4 بنوك خلال منتصف تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 48.08 جنيه للشراء و48.18 جنيه للبيع لكل دولار بارتفاع 23 قرشا.

بنك مصر: 48.08 جنيه للشراء و48.18 جنيه للبيع لكل دولار بارتفاع 23 قرشا.

البنك التجاري الدولي: : 48.04 جنيه للشراء و48.14 جنيه للبيع لكل دولار بارتفاع 19 قرشا.

بنك القاهرة: : 48.07 جنيه للشراء و48.17 جنيه للبيع لكل دولار بارتفاع 22 قرشا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الدولار  في بنك مصر سعر الدولار في البنك الأهلي الأموال الساخنة سعر الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه

