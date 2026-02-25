كتبت- منال المصري:

قفز سعر الدولار بنحو 23 قرشا مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء ليتخطى حاجز الـ 48 جنيها لأول مرة منذ 5 أشهر بسبب الخروج القوي للأجانب من استثماراتهم في "أذون الخزانة المحلية" بالبورصة المصرية تخوفا من زيادة التوترات الجيوسياسية الأمريكية الإيرانية.

خلال آخر يومين باع المستثمرين الأجانب جزاء من استثماراتهم في أّذون الخزانة المحلية (الأموال الساخنة) بنحو 1.2 مليار دولار بالسوق الثانوي مما تسبب في زيادة الضغط على العملة المصرية.

أسعار الدولار في 4 بنوك خلال منتصف تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 48.08 جنيه للشراء و48.18 جنيه للبيع لكل دولار بارتفاع 23 قرشا.

بنك مصر: 48.08 جنيه للشراء و48.18 جنيه للبيع لكل دولار بارتفاع 23 قرشا.

البنك التجاري الدولي: : 48.04 جنيه للشراء و48.14 جنيه للبيع لكل دولار بارتفاع 19 قرشا.

بنك القاهرة: : 48.07 جنيه للشراء و48.17 جنيه للبيع لكل دولار بارتفاع 22 قرشا.