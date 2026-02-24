إعلان

أول تعليق من بنك إتش إس بي سي على منافسة بنوك للاستحواذ على محفظة الأفراد التابعة له

كتب : منال المصري

12:12 م 24/02/2026

HSBC

أوضح بنك "إتش إس بي سي مصر" حقيقة منافسة 4 بنوك للاستحواذ على محفظة التجزئة المصرفية للأفراد ضمن خطته للخروج من تمويل الأفراد مع الاستمرار في تمويل الشركات في مصر وبعض الدول الأخرى.

وأكد البنك ردا على سؤال "مصراوي"، أن "المراجعة الاستراتيجية لأعمالنا المصرفية لخدمات الأفراد لا تزال جارية حيث تدرس هذه المراجعة جميع الخيارات المتاحة لأعمالنا في هذا القطاع، ولم يتم اتخاذ أي قرارات بعد وسيتم إصدار المزيد من الإعلانات بهذا الشأن عند الضرورة".

كانت نشرت بعض المواقع حصول بنوك التجاري الدولي وقطر الوطني والإمارات دبي وأبو ظبي الأول على موافقة البنك المركزي المصري لبدء فحص محفظة تمويل التجزئة المصرفية للأفراد بوحدة البنك.

في أكتوبر الماضي أعلنت مجموعة بنك HSBC أن شركته الأم، ستقوم بإجراء مراجعة استراتيجية لأعمال خدماتها المصرفية للأفراد في مصر، مع الإبقاء على تمويل الشركات دون تغيير.

البنك التجاري الدولي يحصل على موافقة المركزي لبدء فحص محفظة الأفراد لبنك "HSBC" مصر

وأعلن البنك التجاري الدولي "CIB" حصوله على موافقة البنك المركزي المصري لبدء عملية التدقيق الخاص بمحفظة الخدمات المصرفية للأفراد التابعة للبنك.

وأوضح البنك التجاري الدولي في بيان له اليوم بالبورصة أن هذه العملية قد لا تؤدي بالضرورة إلى إتمام صفقة، وقد لا تتم أي صفقة على الإطلاق مؤكدا أنه سيقوم البنك بالإفصاح في حينه عن آية مستجدات جوهرية.

وفي بيان سابق أكدت مجموعة HSBC مواصلة التركيز على دفع التدفقات التجارية والاستثمارية من وإلى مصر لدعم عملائها من الشركات والمؤسسات الدولية العاملة في مصر وكذلك مساعدة عملائها من الشركات والمؤسسات المحلية في مصر في تحقيق طموحاتهم في النمو على المستوى الدولي.

وستواصل مجموعة HSBC التركيز على دفع التدفقات التجارية والاستثمارية من وإلى مصر لدعم عملائها من الشركات والمؤسسات الدولية العاملة في مصر وكذلك مساعدة عملائها من الشركات والمؤسسات المحلية في مصر في تحقيق طموحاتهم في النمو على المستوى الدولي.

دراسة التخارج من تمويل الأفراد.. سيناريوهات محفظة الأفراد في "إتش إس بي سي" مصر

