ارتفع في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الخميس
كتب : أحمد الخطيب
سعر الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين 50 و60 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 19-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
البنك الأهلي المصري: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، بزيادة 58 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، بزيادة 58 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، بزيادة 58 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة 59 قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بزيادة 57 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 46.99 جنيه للشراء، و47.09 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، بزيادة 60 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة 59 قرشًا للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 46.96 جنيه للشراء، و47.06 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.5 جنيهًا للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بزيادة 50 قرشًا للشراء والبيع.