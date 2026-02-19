إعلان

ارتفع في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الخميس

كتب : أحمد الخطيب

02:45 م 19/02/2026

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين 50 و60 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 19-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

اقرأ أيضًا:

الدولار يقفز 52 قرشًا دفعة واحدة أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، بزيادة 58 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، بزيادة 58 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، بزيادة 58 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة 59 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بزيادة 57 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 46.99 جنيه للشراء، و47.09 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، بزيادة 60 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة 59 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 46.96 جنيه للشراء، و47.06 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.5 جنيهًا للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بزيادة 50 قرشًا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الدولار سعر الدولار البنك الأهلي بنك مصر التجاري الدولي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دعاء النبي عند الإفطار.. وموعد أذان المغرب والتراويح في أول يوم رمضان 2026
جنة الصائم

دعاء النبي عند الإفطار.. وموعد أذان المغرب والتراويح في أول يوم رمضان 2026

موعد صلاة المغرب في أول يوم من رمضان 2026
جنة الصائم

موعد صلاة المغرب في أول يوم من رمضان 2026
كدمات وحروق.. أم وزوجها يعذبان طفلة حتى الموت في المنوفية
أخبار المحافظات

كدمات وحروق.. أم وزوجها يعذبان طفلة حتى الموت في المنوفية

بعد توضيح ابنة "نجم".. ما لا تعرفه عن "ياما مويل الهوى" أغنية مقدمة "صحاب
دراما و تليفزيون

بعد توضيح ابنة "نجم".. ما لا تعرفه عن "ياما مويل الهوى" أغنية مقدمة "صحاب
رمضان 2026.. أبناء عمرو دياب الأربعة يجتمعون معه لأول مرة في إعلان
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. أبناء عمرو دياب الأربعة يجتمعون معه لأول مرة في إعلان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لأول مرة.. المالية تطرح سندات للأفراد الأحد المقبل عبر مكاتب البريد بعائد شهري
الدولار يقفز 52 قرشًا دفعة واحدة أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة