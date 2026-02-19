ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين 50 و60 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 19-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

البنك الأهلي المصري: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، بزيادة 58 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، بزيادة 58 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، بزيادة 58 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة 59 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بزيادة 57 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 46.99 جنيه للشراء، و47.09 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، بزيادة 60 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة 59 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 46.96 جنيه للشراء، و47.06 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.5 جنيهًا للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بزيادة 50 قرشًا للشراء والبيع.