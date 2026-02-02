أعلن البنك الأهلي قيادته لتحالف مصرفي لتقديم تمويل مشترك بقيمة 1.42 مليار جنيه لصالح شركة القمزي، وذلك لتمويل جانب من التكاليف الاستثمارية للمرحلتين الأولى والثانية من مشروع SEAZEN بالساحل الشمالي، بمشاركة بنك البركة - مصر.

وبحسب بيان البنك الأهلي اليوم فإن البنك الأهلي يقوم بدور وكيل التمويل، المرتب الرئيسي، بنك المستندات، ومسوق التمويل، بحصة تبلغ 920 مليون جنيه، بينما شارك بنك البركة مصر بصفته مرتبًا للتمويل بحصة قدرها 500 مليون جنيه بما يعكس قوة الشراكات المصرفية بين الجانبين وقدرتهما على تنفيذ عمليات تمويلية كبرى.

وشهد توقيع اتفاقية التمويل محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري وحازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، وسهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إلى جانب المهندس ياسر زيدان، رئيس مجلس إدارة شركة القمزي، وممثلي فرق العمل بالبنوك والشركة.

وأكد محمد الاتربي، أن مشاركة البنك الأهلي المصري في هذا التمويل المشترك تأتي في إطار استراتيجيته الهادفة إلى تقديم حلول تمويلية متكاملة تلبي احتياجات العملاء وتدعم خططهم التوسعية.

وأشار إلى أن قطاع التطوير العقاري يُعد أحد القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مضيفا أن البنك يحرص على الدخول في شراكات مصرفية فعالة تسهم في تمويل مشروعات ذات قيمة مضافة حقيقية، خاصة المشروعات التي تدعم التنمية العمرانية المستدامة وتتماشى مع رؤية الدولة للتنمية الشاملة في إطار دوره الوطني ودعمه المستمر للقطاعات الاقتصادية الحيوية.

ومن جانبه أعرب حازم حجازي، عن اعتزازه بهذه الشراكة قائلًا: نحن في بنك البركة – مصر فخورون بمساهمتنا في هذا التمويل الاستراتيجي بمبلغ قدره نحو 500 مليون جنيه، بهدف خلق فرص عمل وتحقيق قيمة مضافة للمجتمع، حيث يمثل مشروع Seazen إضافة نوعية لمشروعات الساحل الشمالي، فهو قصة نجاح جديدة لقدرة القطاع المصرفي المصري على دعم المشروعات الكبرى وتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والعمرانية، وسنستمر في لعب دور محوري في دعم مشروعات استراتيجية تترك أثرًا ملموسًا على الاقتصاد المصري.

وأوضحت سهى التركي أن هذا التمويل يعكس ثقة البنك في الملاءة المالية والخبرة التشغيلية لشركة القمزي، وكذلك في جدوى مشروع SEAZEN، الذي يمثل إضافة نوعية لمشروعات الساحل الشمالي.

وأكدت استمرار البنك الأهلي المصري في دعم المشروعات الجادة التي تسهم في تحفيز الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على النمو، ويأتي هذا التمويل في إطار دور البنك الأهلي المصري في دعم خطط التنمية العمرانية بمختلف أنحاء الجمهورية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في خلق مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة، ويدعم مستهدفات الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال المهندس ياسر زيدان إن الشركة حريصة على تسريع وتيرة الانشاءات وتسابق الزمن للانتهاء من مشروعاتها القائمة ومن بينها Seazen بالساحل الشمالي، حيث تستهدف الشركة بدء التسليم بالمشروع قبل الموعد المحدد، وأوضح أن حصول الشركة على تمويل مشترك من أكبر الكيانات المصرفية بمصر يمثل شهادة ثقة في جدية وقدراتها التشغيلية وكذلك خبرات مؤسسيها في تنمية وتطوير مشروعات كبري في مصر والإمارات.

وأضاف أن الشركة تحقق أعلى معدلات تنفيذ في مشروعها Seazen أحد أكثر المشروعات تميزا في الساحل الشمالي.

ويقع مشروع SEAZEN على مساحة 204 فدان بالساحل الشمالي بالكيلو 170 بمنطقة الضبعة، بإجمالي استثمارات تُقدّر بنحو 23 مليار جنيه مصري، ويضم المشروع وحدات سكنية متنوعة ما بين الشاليهات والفيلات، تُسلَّم كاملة التشطيب، مع تصميم معماري يعتمد على ارتفاعات متدرجة عن سطح البحر تصل إلى أكثر من 52 مترًا، بما يتيح رؤية مباشرة للبحر من مختلف الوحدات، كما تمثل المساحات الخضراء أكثر من 85% من إجمالي مساحة المشروع، ويضم عددًا من المرافق والخدمات المتكاملة التي تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية.