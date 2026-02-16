قال وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة "فاليو" للتمويل الاستهلاكي، إن القيمة السوقية للشركة قفزت إلى ما يعادل 530 مليون دولار حتى فبراير الجاري.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الحصة السوقية للشركة قفزت إلى نحو 22% وسط منافسة 55 شركة تمويل استهلاك عاملة بالسوق المصري بعد صدور تراخيص جديدة مؤخر​ا.

وأشار حسونة إلى أن الأولوية الاستراتيجية للشركة لا تقتصر على جذب عملاء جدد، بل تركز بشكل أساسي على "عدد العمليات اليومية" لضمان تفاعل العميل المستمر.

وارتفع عدد العمليات التي تم تنفيذها من 35 ألف عملية في 219 إلى 4 ملايين عملية تمويل في 2024 لتقفز إلى نحو 6 ملايين عملية تمويل في أول 9 أشهر من العام الماضي متوقعا نتائج الربع الأخير من العام الماضي الذي يتم الإعلان عنها قريبا تتضاعف الأرقام المعلنة بنهاية عام 2025.

وأكد حسونة أن الهدف الاستراتيجي للشركة يتمثل في الحفاظ على المركز الأول كخيار مفضل للعميل للقيام بعمليات الشراء والتمويل، مع التركيز على تجربة المستخدم لضمان ولاء العميل في ظل المنافسة القوية.

أهم المؤشرات وفق ما قاله حسونة:

-نسبة التغطية: تغطي الشركة حالياً 99.9% من شبكة التجار المستهدفين.

-عدد التجار: تمتلك الشركة أكثر من 9000 تاجر متعاقد بشكل مباشر.

-الوصول الشامل لبطاقة "فاليو" مسبقة الدفع تعمل على أي ماكينة نقاط بيع (POS)، مما يعني تغطية السوق بالكامل تقريباً.

وأوضح حسونة أن إجمالي مبيعات الشركة منذ بدء تعاملها بالسوق المصري سجل نحو 60 مليار جنيه ما يعادل نحو (يعادل 1.2 مليار دولار بسعر الصرف الحالي، أو حوالي 1.7 مليار دولار إذا تم حسابها بأسعار الصرف المتفاوتة منذ عام 2017).

​كانت المبيعات السنوية في 2019 حوالي 830 مليون جنيه، وهو رقم يتم تحقيه في الشركة الآن في نحو 5 إلى 6 أيام فقط حيث وصل إجمالي البضائع المباعة في أول ٩ أشهر من العام الماضي نحو 17 مليار جنيه.

وأشار حسونة إلى أن الشركة تضيف سنوياً ما بين 200 إلى 250 ألف عميل جديد.

وصل عدد مستخدمي أبلكيشن فاليو إلى 900 ألف مستخدم بنهاية العام الماضي.