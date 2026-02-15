كتب- أحمد الخطيب:

انخفضت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 15-2-2026، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.41 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و55.7 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

بنك مصر: 55.41 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و55.7 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك القاهرة: 55.38 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و55.67 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

بنك الإسكندرية: 55.38 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و55.67 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

البنك التجاري الدولي: 55.37 جنيه للشراء، بتراجع 8 قروش، و55.69 جنيه للبيع، بتراجع قرش.