توقيع بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك مصر بقيمة 150 مليون دولار

وقعت مؤسسة التمويل الدولية اتفاقية لاستثمار بقيمة 150 مليون دولار يوسع المحفظة الخضراء لبنك مصر، ويستهدف تعزيز كفاءة الطاقة، والنقل الأخضر، والمباني الخضراء، والطاقة المتجددة، مع زيادة الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع تخصيص 20% للشركات المملوكة للنساء.

وشارك في مراسم التوقيع شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بحضور إيمانويل نيرينكبارا، نائب الرئيس التنفيذي لأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، والمحافظ حسن عبد الله، الذين شهدوا التوقيع على المنصة.

ويستهدف هذا الاستثمار تعزيز المشاريع المستدامة، ودعم التحول الأخضر وتوسيع نطاق التمويل المستدام في مصر.