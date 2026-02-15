أبو ظبي التجاري مصر أول بنك يطلق خدمة حاسب البصمة الكربونية للشركات

أعلن بنك أبو ظبي التجاري مصر إطلاق خدمة الحاسب للبصمة الكربونية ليصبح بذلك أول بنك في مصر يطلق هذه الخدمة التي تدعم عملائه من الشركات في تحولهم نحو ممارسات أكثر أستدامة وتخفيض للبصمة الكربونية في خطوة لتعزيز التمويل المستدام وذلك من خلال شراكة استراتيجية مع شركة مصادر، الشركة الاستشارية العاملة في خدمات الاستدامة والمناخ وذلك بالاعتماد على التطبيق الرقمي "ثمانية".

وبموجب هذه الخدمة، سيدعم البنك عملائه من خلال تقديم الأدوات اللازمة لتحديد خطوط الأساس لانبعاثاتهم الكربونية واكتشاف فرص خفض الانبعاثات وتعزيز الافصاحات المناخية والحوكمة البيئية والاستعداد للمتطلبات التنظيمية والمستثمرين في ظل السياسات المحلية والدولية للوصول إلى الصفر الكربوني.

وتعزز هذه الخطوة جهود بنك أبو ظبي التجاري على طريق خارطة الاستدامة بما يتماشى مع أطر التمويل الدولي للمناخ والتمويل المستدام والمتطلبات التنظيمية الناشئة.

ويعكس هذا ايضاً التزام بنك أبو ظبي التجاري بشكل مباشر بالقياس عالي الجودة للانبعاثات الممولة والتخطيط القائم على البيانات للانتقال المناخي وكذلك توافق صافي صفر الانبعاثات عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وتعتمد هذه الخدمة على منصة ثمانية للاستدامة (Thamaneya) ، المنصة الرائدة لإدارة بيانات الاستدامة والمناخ التابعة لشركة مصادر، والتي تُمكّن من جمع وتحليل والتحقق من بيانات الانبعاثات بصورة موثوقة وقابلة للتدقيق، بما يدعم استراتيجيات التحول المناخي على مستوى البنك والعملاء.

وقال إيهاب السويركي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي التجاري – مصر، إن شراكتنا الاستراتيجية مع شركة "مصادر تأتي امتداداً لالتزام البنك المتواصل بدعم التحول نحو اقتصاد مستدام وتعزيز جاهزية المؤسسات لمواجهة تحديات المناخ.

وأضاف أننا نحرص على تقديم حلول مبتكرة تمكّن عملائنا من قياس بصمتهم الكربونية وإدارتها بكفاءة، ودعم قراراتهم المتعلقة بالاستدامة استناداً إلى بيانات دقيقة وأدوات تحليلية متطورة.

وأضاف: “لقد استثمر بنك أبو ظبي التجاري خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة متكاملة للتمويل المستدام والخدمات البيئية والاجتماعية، بما يشمل إطلاق منتجات خضراء، وبرامج تمويل تدعم كفاءة الطاقة، ومبادرات لخفض الانبعاثات داخل عمليات البنك.