هل نجحت البنوك في نشر ثقافة ميكنة المدفوعات بين المواطنين؟ رئيس بنك CIB يجيب

كتب : منال المصري

05:17 م 12/02/2026

هشام عز العرب

أوضح هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي (CIB) مصر، دور البنوك في نشر ثقافة ميكنة المدفوعات والحد من تداول النقد، في إطار خطة الدولة لتعزيز الشمول المالي وترسيخ الثقافة المصرفية.

وقال، خلال مقابلة مع قناة "الشرق"، إن التواصل الفعال وتطور البنية التحتية للبنوك يعززان انتشار الوعي بين المواطنين بأهمية ميكنة المدفوعات بدلًا من استخدام النقد.

وحول زيادة وعي العملاء بالتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، أشار عز العرب إلى مشاهدته مقطع فيديو متداول على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) لسيدة تشتري نعناعًا ولم يكن بحوزتها نقد، ما دفع البائع بالطلب منها بتحويل قيمة المشتريات عبر تطبيق "إنستاباي" الخاص به، وهو ما يعكس انتشار الوعي بميكنة المدفوعات بين فئات الشعب المختلفة.

وأكد عز العرب أن توضيح البنوك للمزايا التي يحصل عليها العميل عند فتح حساب مصرفي يسهم في زيادة انضمام غير المتعاملين مع القطاع المصرفي.

وأشار الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر إلى أن أكثر من مليوني عميل يستخدمون تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالبنك، مضيفًا أن 85% من المعاملات المصرفية أصبحت تُجرى إلكترونيًا، مقابل 15% من الخدمات التي تتم عبر الفروع وترتبط بإجراءات تتطلب التوقيع وفقًا للقانون.

وأعرب عز العرب عن أمله في أنه بعد إصدار قواعد "اعرف عميلكط بصورة إلكترونية، سواء من خلال بصمة الوجه أو البطاقة الشخصية أو غيرها من الوسائل، سيتم الوصول إلى تنفيذ 100% من الخدمات المصرفية إلكترونيًا.

