انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

تراجعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 5-1-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.59 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و12.67 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.89 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 124.48 جنيه للشراء، بتراجع 66 قرشًا، و126.05 جنيه للبيع، بتراجع 67 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.03 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و13.03 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

سعر الدينار الأردني: 66.39 جنيه للشراء، بتراجع 35 قرشًا، و67.11 جنيه للبيع، بتراجع 36 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي: 152.86 جنيه للشراء، بتراجع 93 قرشًا، و154.7 جنيه للبيع، بتراجع 72 قرشًا.