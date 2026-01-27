إعلان

المؤشر الرئيسي للبورصة يرتفع إلى أحد قممه القياسية بختام جلسة اليوم

كتب : مصراوي

03:04 م 27/01/2026

كتبت- ميريت نادي:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.69% عند مستوى 47834 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء، ليصل إلى أحد قممه القياسية.
وانخفض مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.04%، وهبط مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.57%.
وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 9.2 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 12 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 2.7 مليار جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1.39% عند مستوى 47507 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

