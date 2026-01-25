إعلان

سهم البنك التجاري الدولي يقود المؤشر الرئيسي للبورصة لأعلى قمة قياسية على الإطلاق

كتب : ميريت نادي

03:35 م 25/01/2026

البنك التجاري الدولي

قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 خلال تعاملات اليوم فوق الـ 47 ألف نقطة مسجلا مستوى قياسي جديد قبل أن يتراجع قليلا إلى مستوى 46857 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد،مما يعكس حجم الزخم على أسهم الشركات والبنوك المصرية.

صعود تاريخي لسهم البنك التجاري الدولي

قال حسام عيد، عضو مجلس إدارة شركة كابيتال فاينانشال، إن المحرك الرئيسي للمؤشر الرئيسي هو الأسهم المدرجة داخل المؤشر، فكلما ارتفعت هذه الأسهم زادت مكاسب المؤشر، موضحا، أن أكثر سهم صعودًا خلال بداية الجلسة كان سهم البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر، حيث يبلغ وزنه نحو 26%من إجمالي المؤشر الرئيسي وهو ما دفع المؤشر لاختراق مستوى 47 ألف نقطة.

وأضاف أن سهم البنك التجاري الدولي سجل سعرًا قياسيًا عند 129.5 جنيه، واقترب من مستوى 130 جنيهًا، وهو سعر تاريخي للسهم، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على أداء المؤشر الرئيسي.

وأشار عيد إلى وجود عمليات شراء من المؤسسات العربية والمصرية والأجنبية، مع ارتفاع قيم التداول إلى 4.8 مليار جنيه خلال جلسة اليوم.

البنك التجاري الدولي سهم البنك التجاري الدولي البورصة

