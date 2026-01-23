1.3 مليار جنيه من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لـ"ابن سينا فارما"

كتبت- منال المصري:

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أعلن تقديم قرض يصل إلى 1.3 مليار جنيه (ما يعادل نحو 23 مليون يورو) لشركة ابن سينا ​​فارما، أكبر شركة لتوزيع الأدوية في مصر.

هذا القرض يهدف إلى تمويل نفقات رأسمالية خضراء لإنشاء مستودع جديد ورأس مال عامل لدعم نمو الشركة، وفق بيانات منشورة على موقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اليوم.

وصلت إجمالي تمويلات البنك الأوربي لإعادة الإعمار لمصر منذ بدء العمليات في 2012 قرب 13 مليار يورو ساهمت في تمويل أكثر من 200 مشروع تنموي للحكومة والقطاع الخاص والآخير يستحوذعلى 61% من إجمالي التمويلات.