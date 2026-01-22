إعلان

هشام عز العرب: معظم الأموال الساخنة تم تجنيبها خارج احتياطي النقد لتجنب أي صدمات

كتب : منال المصري

12:42 م 22/01/2026

هشام عز العرب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي "CIB" إن معظم الأموال الساخنة- الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية- التي دخلت مصر غير موجودة في احتياطي النقد الأجنبي.

وأوضح خلال مداخلة مع العربية بيزنس على هامش مشاركته في منتدى دافوس للاقتصاد العالمي، أن هذا النهج يمثل تكرارا لما حدث قبل ذلك في عهد المحافظ الأسبق للبنك المركزي فاروق العقدة، عندما جرى تجنيبها حتى لا يكون لها تأثير عنيف على الاحتياطي في حالة خروجها.

تؤدي الأموال الساخنة في حدوث مرونة كبيرة على سعر صرف الجنيه فعند تحول المستثمرين لصافي دخول يرتفع الجنيه مقابل الدولار أما عندما يتحول اتجاه المستثمرين لصافي خروج يؤدي إلى حدوث ضغط على الجنيه وتراجعه مقابل الدولار.

ومن مخاطر الأموال الساخنة سرعة خروجها وتبعاتها السلبية على على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

ووفقًا لآخر بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، جذبت مصر استثمارات أجنبية في أذون الخزانة المحلية فقط بنحو 29 مليار دولار خلال أول عام ونصف من تحرير سعر الصرف، ليتجاوز إجمالي رصيد الاستثمارات في هذه الأدوات 42 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

هشام عز العرب الأموال الساخنة احتياطي النقد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"حققنا إنجازا كبيرا ولم نخطئ أمام السنغال".. حسام حسن يطلق تصريحات قوية
رياضة محلية

"حققنا إنجازا كبيرا ولم نخطئ أمام السنغال".. حسام حسن يطلق تصريحات قوية
احذر.. خطر خفي في مبردات المياه يهدد صحتك
نصائح طبية

احذر.. خطر خفي في مبردات المياه يهدد صحتك
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الخميس
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الخميس
خناقة أمام ثلاجة الموتى.. أم أطفال حريق المنصورة تمنع والدهم من وداعهم
أخبار المحافظات

خناقة أمام ثلاجة الموتى.. أم أطفال حريق المنصورة تمنع والدهم من وداعهم
ترامب عن الرئيس السيسي: رجل قوي ورائع.. أشكره على عمله في غزة
شئون عربية و دولية

ترامب عن الرئيس السيسي: رجل قوي ورائع.. أشكره على عمله في غزة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر