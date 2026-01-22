قال هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي "CIB" إن معظم الأموال الساخنة- الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية- التي دخلت مصر غير موجودة في احتياطي النقد الأجنبي.

وأوضح خلال مداخلة مع العربية بيزنس على هامش مشاركته في منتدى دافوس للاقتصاد العالمي، أن هذا النهج يمثل تكرارا لما حدث قبل ذلك في عهد المحافظ الأسبق للبنك المركزي فاروق العقدة، عندما جرى تجنيبها حتى لا يكون لها تأثير عنيف على الاحتياطي في حالة خروجها.

تؤدي الأموال الساخنة في حدوث مرونة كبيرة على سعر صرف الجنيه فعند تحول المستثمرين لصافي دخول يرتفع الجنيه مقابل الدولار أما عندما يتحول اتجاه المستثمرين لصافي خروج يؤدي إلى حدوث ضغط على الجنيه وتراجعه مقابل الدولار.

ومن مخاطر الأموال الساخنة سرعة خروجها وتبعاتها السلبية على على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

ووفقًا لآخر بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، جذبت مصر استثمارات أجنبية في أذون الخزانة المحلية فقط بنحو 29 مليار دولار خلال أول عام ونصف من تحرير سعر الصرف، ليتجاوز إجمالي رصيد الاستثمارات في هذه الأدوات 42 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.