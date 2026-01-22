قال هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، إن سعر سهم البنك التجاري الدولي لا يزال غير عادل حتى بعد الزيادة الكبيرة في سعره ولا يزال الطريق طويل.

وأشار إلى أن تقييمات البنوك في إفريقيا تصل إلى مضاعف ربحية 9 مرات في المتوسط، بينما في الشرق الأوسط بين 9 و17 مرة، بينما البنك التجاري الدولي لا يزال عند 6 مرات فقط.

أوصى بنك مورجان ستانلي الأمريكي أكبر البنوك العالمية بزيادة الوزن النسبي لسوق أسهم الشركات في مصر في الضوء التقييمات المنخفضة في ظل التحسن الاقتصادي الكلي الجاري بمصر.

وأوضح البنك في مذكرة بحثية له أن مصر تحتل المرتبة الأولى في تصنيفه لأفضل الدول في سوق الأسهم، ورغم مضاعفة الربحية للـ 12 شهرا المقبلة ارتفع 7.4 مرة للأسهم المصرية فإنها لا تزال تتداول بخصم 46% مقارنة بالأسواق الناشئة.