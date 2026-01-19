رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال العام المالي الحالي بدلا من 4.5% في توقعات سابقة بعد تجديد توقعاته في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية.

وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، فإن الصندوق رفع أيضا توقعته لنمو الناتج المحلي لمصر للعام المالي المقبل إلى 5.4% بدلا من 4.7% في توقعات سابقة بزيادة 0.7%.

يبدأ العام المالي في مصر أو يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.

كانت الحكومة المصرفية رفعت توقعاتها لزيادة معدل نمو الاقتصاد إلى 5.3% خلال العام المالي الحالي بدلا من 4.5% في توقعات سابقة.

كان البنك الدولي أبقى على توقعات المنخفضة لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي عند 4.3% و4.8% للعام المالي المقبل دون تغيير.