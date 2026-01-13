أظهرت القوائم المالية لبنك إتش إس بي سي مصر أن البنك المركزي المصري وقع على البنك غرامة مالية بنحو 1.14 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي.

وأكد بنك HSBC التزامه كاملاً بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والامتثال في جميع عملياته.

وأضاف "قد أحرزنا بالفعل تقدماً ملحوظاً في تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة لضمان توافق ممارساتنا مع متطلبات البنك المركزي المصري".

خفض صافي أرباح "بنك إتش إس بي سي مصر" بنسبة 14.5% خلال الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي (يوليو إلى سبتمبر 2025) إلى نحو 4.83 مليار جنيه.

في أكتوبر الماضي أعلنت مجموعة بنك HSBC أنها تدرس التخارج من تمويل التجزئة المصرفية للأفراد بوحدتها في مصر مع الإبقاء على تمويل المؤسسات المالية والشركات دون تغيير.